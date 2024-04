Isaac, de quatro meses, e sua mãe, Iasmin Pereira - Reprodução

Publicado 08/04/2024 18:46 | Atualizado 08/04/2024 19:22

Rio- Iasmin Pereira e o filho, Isaac, de apenas 4 meses, vão ser enterrados nesta terça-feira (9). O velório terá início às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Norte do Rio. O enterro será às 14h.

A mãe estava no carro com o bebê, o filho mais velho e o companheiro, Werley Pereira, quando foram atingidos por outro veículo, na noite deste domingo (7).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h30, mas os militares encontraram as duas vítimas sem vida. O pai e a segunda criança, um menino de 7 anos, foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. De acordo com a irmã de Iasmin, os dois já receberam alta.

O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba) e as investigações estão em andamento.