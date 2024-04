Isaac, de quatro meses, e sua mãe, Iasmin Pereira - Reprodução

Publicado 08/04/2024 13:14 | Atualizado 08/04/2024 18:35

Rio - Mãe e filho morreram, na noite de domingo (7), em um acidente de trânsito na Estrada da Ilha, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste.



Iasmin Pereira estava no carro com o bebê Isaac, de apenas 4 meses, o filho mais velho e o companheiro, Werley Pereira, quando foram atingidos por outro veículo.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h30, mas os militares encontraram as duas vítimas sem vida.



Isadora Pereira, irmã gêmea da vítima, disse que a família foi pega de surpresa e está "acabada" após o ocorrido.



"A família está acabada em ambas partes, Iasmin era minha irmã gêmea, minha metade. Pelo que parece, um dos carros se perdeu na pista, que não tem iluminação alguma... A prefeitura ou a Rioluz não fazem nada para a melhoria do local. Perdi minha irmã e meu sobrinho hoje, e amanhã poderá ser mais quantas vítimas?", lamentou.



Werley Pereira e a segunda criança, um menino de 7 anos, foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. De acordo com a irmã de Iasmin, os dois já receberam alta.



O velório de mãe e filho será realizado nesta terça-feira (9), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, a partir das 11h. O enterro será às 14h.

Em nota, a Rioluz informou que a Estrada da Ilha, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste, já recebeu o programa Luz Maravilha que modernizou 384 pontos de luz no local e que não há registros no 1746 de solicitações para manutenção da iluminação. "A concessionária Smart Luz realizou uma vistoria, no entorno do número 870, da Estrada da Ilha e constatou que a iluminação no local opera normalmente", afirmou o texto.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba) e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.