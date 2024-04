Trilha do Mirante da Posse - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/04/2024 18:31 | Atualizado 08/04/2024 18:59

Rio- O Corpo de Bombeiros resgatou um grupo de três pessoas que se perdeu em uma trilha no Mirante da Posse, em Campo Grande, Zona Oeste, no fim da tarde de domingo (7).

João Vitor de Souza, de 22 anos, decidiu fazer o passeio com uma amiga, de 30, e o filho dela, de 5 anos. De acordo com o jovem, que já tem o costume de se aventurar em trilhas, eles nunca haviam feito o trajeto e foram por recomendação de uma outra amiga. No entanto, acabaram errando o caminho e não conseguiram mais voltar.

"A trilha é tranquila, mas tem dois lados, só que a gente não sabia e acabamos indo pelo mais difícil. Ficou tarde e perdemos o caminho de volta", disse. Ele disse ainda tentou manter a calma. "Não era o momento para se desesperar, ainda mais com uma criança e uma mulher. Liguei para a minha amiga que indicou o passeio, ela entrou em contato com um homem que trabalha na floresta da Posse, e ele acionou os Bombeiros", contou o frentista.

Segundo João Vitor, o socorro foi rápido e em cerca de 1h30 já haviam sido resgatados. "Eu não estou com medo de retornar lá. Vejo que o erro foi nosso por não termos ido com alguém que conhece o local. Pretendo voltar para conhecer de verdade", disse.

O Corpo de Bombeiros afirmou que o acionamento foi às 18h30 e o trabalho feito pelo Quartel de Campo Grande.