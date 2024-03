Criminoso faz passageiros reféns em ônibus na Rodoviária Novo Rio, nesta terça-feira (12) - Cleber Mendes

Criminoso faz passageiros reféns em ônibus na Rodoviária Novo Rio, nesta terça-feira (12)Cleber Mendes

Publicado 12/03/2024 16:14 | Atualizado 12/03/2024 19:35

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados, na tarde desta terça-feira (12), para uma ocorrência com feridos e reféns na Rodoviário Novo Rio, na Zona Portuária da cidade. Conforme apurado, um criminoso armado, identificado como Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, fez 16 passageiros reféns dentro de um ônibus da Viação Sampaio na plataforma central, por volta das 15h. Duas pessoas foram baleadas na ação. O sequestrador se entregou após três horas de negociação com o Bope

fotogaleria

Segundo a PM, um dos feridos foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e a outro foi atendida no posto de ambulatorial da própria rodoviária. Entre os baleados está Bruno de Lima Soares, de 34 anos. Ele foi ferido no tórax e está no centro cirúrgico em estado grave. Segundo os bombeiros, duas ambulâncias do quartel do Catete e Vila Isabel foram solicitadas na rodoviária.

Testemunhas afirmam que houve um intenso tiroteio no local pouco antes das 15h. De acordo com a concessionária que administra a rodoviária, houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. O coletivo tinha como destino final a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento". A referida área foi isolada para proteção de todos os passageiros.

Equipes do Bope tentaram negociar com o criminoso que se manteve dentro do coletivo com passageiros, entre eles crianças e idosos. Devido à ocorrência, o entorno da rodoviária ficou isolado. A Avenida Francisco Bicalho está com retenção por causa do ocorrido. As plataformas também foram esvaziadas por policiais militares. "Por favor, os policiais militares vão orientar vocês. Está sendo realizado o cerco", avisou um PM a passageiros que estavam na rodoviária.

O músico Carlos Saraiva, de 44 anos, disse que estava na rodoviária aguardando para embarcar com destino à Arraial d'Ajuda, na Bahia. Ao DIA, ele contou que um amigo, que também é músico, foi feito refém no coletivo. "No momento que eu estava aguardando para embarcar, um homem trocou tiros, atirou em um cara e entrou em um ônibus que meu amigo estava. Não deu para entender o que aconteceu, os caras começaram a dar tiro. Subimos correndo e estamos aguardando", disse o músico.

Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificaram o policiamento no local. Por volta das 16h30, o coronel Marco Andrade, porta voz da PM, disse que o criminoso ainda não tinha feito contato com os negociadores, também não fez exigências e estava com um celular. Coronel Andrade também afirmou que a PM ainda não sabe o que motivou o sequestrador a fazer disparos na rodoviária, mas disse que os baleados foram feridos do lado de fora do coletivo.



"Temos certeza que essa negociação terá um resultado bem sucedido. Precisamos ter paciência, tranquilidade e calma para entregar o melhor resultado. O Bope está trabalhando com todos os recursos", afirmou o porta voz.

A concessionária Novo Rio informou que as operações foram suspensas por determinação da PM. A recomendação é para quem tiver passagem comprada que procure posteriormente as viações e remarque. "As empresas de ônibus farão a troca ou cancelamento sem ônus ao viajante", informou a concessionária.