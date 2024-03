Assustadas, pessoas se jogaram ao chão com medo de balas perdidas - Cleber Mendes

Publicado 12/03/2024 18:08

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que, devido ao sequestro a um ônibus, na tarde desta terça-feira (12), na Rodoviária Novo Rio , em Santo Cristo, o trânsito no entorno do local está lento e com interdições. Um homem armado fez 16 passageiros reféns em um ônibus da Viação Sampaio com destino à Minas Gerais e se rendeu depois de 3h de negociação com a polícia.

Segundo o COR, o acesso da Rua Equador para o Viaduto do Gasômetro ficou temporariamente fechado. Agentes de trânsito da Prefeitura atuaram na região para orientação.

Segundo gráfico de trânsito do COR, a velocidade do trânsito em volta da Rodoviária Novo Rio ficou 22% mais devagar do que a média neste horário.