Lixo na Praia de JurujubaReprodução/Redes Sociais

Publicado 12/03/2024 21:03 | Atualizado 12/03/2024 21:20

Rio- A Praia de Jurujuba, em Niterói, Região Metropolitana, amanheceu poluída nesta terça-feira (12). Em uma imagem, divulgada nas redes sociais, é possível ver muito lixo acumulado, como garrafas pet, tampinhas e baldes.

Procurada, a Prefeitura do município informou que a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) informou que a limpeza do local é feita diariamente, com auxílio de maquinário específico.

De acordo com a nota, os detritos são provenientes da maré, por causa das fortes chuvas, foram levados para a areia. O material já foi recolhido.