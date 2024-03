Policial militar foi morto a tiros na Avenida Marechal Fontenele, em Realengo, na Zona Oeste - Reprodução / Redes sociais

Policial militar foi morto a tiros na Avenida Marechal Fontenele, em Realengo, na Zona OesteReprodução / Redes sociais

Publicado 12/03/2024 19:02 | Atualizado 12/03/2024 19:36

Rio - O subtenente da PM Cristiano Soares da Costa, de 47 anos, morto a tiros durante uma tentativa de assalto em Realengo, na Zona Oeste, no fim da madrugada desta terça-feira (12), será enterrado nesta quarta-feira (13), Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O velório está marcado para às 9h e o sepultamento, às 13h. Cristiano estava de folga no dia do crime.

Segundo a Polícia Militar, "informações preliminares indicam que a ação se deu durante uma tentativa de roubo", na Avenida Marechal Fontenele. A nota, a Polícia Civil se limitou a informar que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte.