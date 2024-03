Fotos: criminoso faz reféns em ônibus na Rodoviária do Rio

Rio - Um criminoso armado fez 17 passageiros reféns dentro de um ônibus viação Sampaio na plataforma central, na Rodoviária do Rio, na Zona Central da cidade, após uma tentativa de assalto. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Corpo de Bombeiros foram acionados na tarde desta terça-feira (12). Ação terminou por volta das 18h com o sequestrador preso e duas pessoas feridas.

