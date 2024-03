Passageiros da Rodoviária do Rio aguardam normalização - Cleber Mendes

Publicado 12/03/2024 19:50

Rio - Após a prisão do sequestrador que manteve 16 pessoas reféns dentro de um ônibus nesta terça-feira (12), centenas de pessoas ficaram esperando na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária da cidade, para embarcarem em seus transportes e iniciarem suas viagens. Contudo, segundo a concessionária que administra o estabelecimento, ainda não há previsão de normalização do serviço.

Passageiros formaram filas do lado de fora da rodoviária na noite desta terça. As pessoas que estavam do lado de dentro foram retiradas por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que ainda atuam no local. Uma perícia é realizada no ônibus da Viação Sampaio, que ficou marcado por tiros. Por volta das 19h40, as pessoas foram autorizadas a entrar no estabelecimento.

Segundo a Rodoviária do Rio S/A, os veículos com horário de chegada ao Rio de Janeiro a partir das 15h estão desembarcando no Terminal Gentileza, próximo à Rodoviária. Mesmo com o término do sequestro, a empresa ainda aguarda informações das autoridades policiais sobre a retomada das atividades. Não há previsão de normalidade.

A concessionária reiterou que a recomendação é de que todos com passagens compradas para esta terça-feira (12) façam a remarcação ou cancelamento junto às viações, o que será feito pelas empresas sem qualquer ônus ao viajante.

Já a Viação Sampaio informou que o ônibus sequestrado na Rodoviária do Rio era da linha Rio de Janeiro / Juiz de Fora, em Minas Gerais, e operada pela Viação Útil. O veículo ia sair às 14h30 e foram vendidas 37 passagens para a parte superior, que é da categoria executiva, e seis para a parte inferior, que opera na categoria leito. Uma equipe da viação permaneceu no local para prestar assistência aos passageiros envolvidos neste caso de violência. A empresa lamentou o ocorrido e disse que dará o apoio possível aos clientes e funcionários.

Sequestro

O sequestrador, identificado como Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, fez 16 reféns, entre eles crianças e idosos, dentro de um ônibus da Viação Sampaio. Todos os passageiros foram liberados por volta das 17h55 sem ferimentos. O homem se entregou após três horas de negociação, foi preso e conduzido à 4ª DP (Praça da República). Paulo tem duas passagens pela polícia por roubo a mão armada.

Ao todo, duas pessoas ficaram feridas do lado de fora do coletivo. Segundo a Polícia Militar, uma foi baleada. Bruno de Lima Soares, de 34 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ele foi ferido no tórax e passa por cirurgia. Seu estado de saúde é grave.

Já a segunda vítima foi atingida por estilhaços, atendida no posto médico da rodoviária e liberada.