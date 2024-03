Publicado 13/03/2024 00:00

Na Manchete, Homem sequestra ônibus na Rodoviária do Rio, atira em duas pessoas, faz 16 reféns e se entrega após três horas de negociação com a PM

Em Rio, Polícia Civil faz perícia no local onde homem morreu eletrocutado, no Riocentro

Tráfico de animais silvestres na mira da PF

No D, Ana Hickmann assume namoro com Edu Guedes

No Ataque, Botafogo busca fase de grupos na Libertadores