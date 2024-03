Operação "Potest Abuser" foi realizada nesta terça-feira (12) - Divulgação/PF

Publicado 12/03/2024 22:34

A Polícia Federal prendeu um homem que guardava material com cenas de abuso sexual infantil num computador, nesta terça-feira (12). A prisão foi realizada através da Operação "Potest Abuser", que tem como objetivo apurar a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo abuso sexual com crianças.



Na ação, policiais federais da Delegacia da PF em Nova Iguaçu cumpriram dois mandados de busca e apreensão na casa dos alvos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Durante a busca realizada, foi encontrado o material com as imagens no computador dos suspeitos, o que levou a prisão em flagrante de um deles.



As investigações se iniciaram através de informações de Polícia Judiciária, que concluíram que os alvos armazenaram pelo menos 41 arquivos categorizados como conteúdo sexual infantil no ano de 2023.



A operação "Potest Abuser" leva o nome pois significa "possível abusador". Uma pessoa que armazena e compartilha mídias contendo abuso sexual infantil possivelmente será um abusador.