Bruno Lima da Costa Soares está no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do RioDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 12/03/2024 20:34

Rio - Um policial militar foi baleado, na noite desta terça-feira (12), durante uma tentativa de assalto, no Maracanã, na Zona Norte do Rio. É o terceiro agente do dia. Os outros dois morreram.

Segundo a Polícia Militar, o PM foi ferido por disparos de arma de fogo após uma tentativa de roubo na Avenida Rei Pelé. Gustavo Melo de Lima estava em sua moto, junto com a filha na garupa, quando foi abordado por criminosos.

O PM teria sido baleado quatro vezes. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele foi levado para uma cirurgia. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Nesta madrugada, em Realengo, na Zona Oeste, o subtenente Cristiano Soares da Costa, de 47 anos, lotado no Grupamento Aeromóvel (GAM), foi morto a tiros em outra tentativa de assalto. Nas redes sociais, um vídeo mostra o corpo do PM estirado na calçada, ao lado de um carro, com a porta aberta. "A bala voou aqui. Mataram o policial", relatou um homem na filmagem.

Outro perfil informou que o militar, que estava dirigindo o veículo, foi abordado pelos criminosos. Então, quando engatou a ré, os bandidos começaram a atirar. Um tiro acabou acertando o vidro frontal de um ônibus que passava pela avenida. Os suspeitos fugiram. Cristiano será enterrado nesta quarta-feira (13) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Também nesta terça, durante uma ação na comunidade Penedo, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, o policial militar Gabriel Leite Fernandes, de 33 anos, morreu após ser baleado na cabeça. Ele era lotado no 35º BPM (Itaboraí), chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, mas não resistiu.

Fernandes era lotado no 35° BPM desde fevereiro de 2022 e trabalhava para a corporação desde setembro de 2011. Ele deixa uma companheira e uma filha. Não há informações sobre o velório e o enterro do policial.