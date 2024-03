Lotado no 35º BPM, o sargento Gabriel Leite Fernandes, de 33 anos, deixa a companheira e uma filha - Reprodução

Lotado no 35º BPM, o sargento Gabriel Leite Fernandes, de 33 anos, deixa a companheira e uma filhaReprodução

Publicado 12/03/2024 16:25

Rio - O policial militar Gabriel Leite Fernandes, de 33 anos, morreu após ser baleado na cabeça, nesta terça-feira (12), durante uma ação na comunidade Penedo, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Ele era lotado no 35º BPM (Itaboraí), chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 35º BPM realizavam uma incursão na comunidade, no bairro Caluge, com o objetivo de prender criminosos. Gabriel foi atingido com um tiro na cabeça, mas a corporação não informou se houve confronto.

O sargento chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, mas morreu logo quando deu entrada na unidade.

Fernandes era lotado no 35° BPM desde fevereiro de 2022 e trabalhava para a corporação desde setembro de 2011. Ele deixa uma companheira e uma filha. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do policial.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

A PM informou que um suspeito de pertencer ao tráfico de drogas da comunidade - que usava uma tornozeleira eletrônica - foi preso em uma casa com uma pistola, carregadores, munições e drogas.

Morte de policial em Realengo

Também nesta terça-feira (12), o policial militar Cristiano Soares da Costa, de 47 anos, foi assassinado a tiros durante uma tentativa de assalto, em Realengo , na Zona Oeste do Rio. Ele era subtenente e estava lotado no Grupamento Aeromóvel (GAM).

Segundo a Polícia Militar, "informações preliminares indicam que a ação se deu durante uma tentativa de roubo", na Avenida Marechal Fontenele. Homens do 14º BPM (Bangu) foram encaminhados para a ocorrência, mas os criminosos já haviam fugido.

Nas redes sociais, um vídeo mostra o corpo do PM estirado na calçada, ao lado de um carro, com a porta aberta. “A bala voou aqui. Mataram o policial”, relatou um homem, na filmagem. Outro perfil disse que o militar, que estava dirigindo o veículo, foi abordado pelos criminosos. Então, quando o agente deu ré, os bandidos teriam começado a atirar.



Em meio aos disparos, um tiro acabou acertando o vidro frontal de um ônibus que passava pela avenida.



Em nota, a Polícia Civil informou que a "Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte. A perícia foi realizada no local e os agentes estão em busca de informações para identificar e prender os autores do crime."