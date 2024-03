Publicado 13/03/2024 00:00

No início da semana, navios de guerra chineses e russos chegaram ao Irã para exercícios militares em conjunto. Claramente uma mensagem para Estados Unidos, Israel e Europa. Com escalada de tensão, nações precisam agir com muita diplomacia e sangue frio.

Inflação acelera em fevereiro, com alta de 0,83%. Taxa acumulada nos dois primeiros meses do ano é de 1,25%. Números são alerta e governo precisa agir rápido para conter aumentos. Enquanto política econômica patina, preços altos castigam brasileiros.