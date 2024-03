Policial militar foi morto a tiros na Avenida Marechal Fontenele, em Realengo, na Zona Oeste - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/03/2024 08:16 | Atualizado 12/03/2024 13:21

Rio - Um policial militar foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto em Realengo, na Zona Oeste, no fim da madrugada desta terça-feira (12). Identificado como Cristiano Soares da Costa, de 47 anos, o agente era subtenente e estava lotado no Grupamento Aeromóvel (GAM).

Segundo a Polícia Militar, "informações preliminares indicam que a ação se deu durante uma tentativa de roubo", na Avenida Marechal Fontenele. Homens do 14º BPM (Bangu) foram encaminhados para a ocorrência, mas os criminosos já haviam fugido.

Às 5h28, o quartel de Realengo do Corpo de Bombeiros foi acionado. No entanto, ao chegarem ao local, os militares já encontraram Cristiano, que estava de folga, morto.



Nas redes sociais, um vídeo mostra o corpo do PM estirado na calçada, ao lado de um carro, com a porta aberta. “A bala voou aqui. Mataram o policial”, relatou um homem, na filmagem.

Outro perfil disse que o militar, que estava dirigindo o veículo, foi abordado pelos criminosos. Então, quando o agente deu ré, os bandidos teriam começado a atirar.



Em meio aos disparos, um tiro acabou acertando o vidro frontal de um ônibus que passava pela avenida. Procurado, o Rio Ônibus ainda não se manifestou sobre o caso.



Em nota, a Polícia Civil informou que a "Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte. A perícia foi realizada no local e os agentes estão em busca de informações para identificar e prender os autores do crime."

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini