Passageiros prestam depoimento na 4ª DP (Praça da República)Renan Areias / Demanda O Dia

Publicado 12/03/2024 20:49 | Atualizado 12/03/2024 21:56

Rio - Os passageiros feitos reféns na Rodoviária Novo Rio prestaram depoimento na noite desta terça-feira (12) na 4ª DP (Praça da República), no Centro. O sequestrador Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, também foi encaminhado à distrital.

As 16 vítimas saíram do ônibus sem ferimentos após três horas de negociação entre o criminoso e policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) . Antes da chegada da PM, Paulo atirou contra Bruno Lima de Costa Soares, de 34 anos, que passa por cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave. Uma segunda vítima foi ferida por estilhaços e recebeu atendimento ainda no ambulatório da rodoviária.