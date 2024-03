Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, comprou passagem para Juiz de Fora momentos antes do embarque - Reprodução

Publicado 12/03/2024 20:08

Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos,

Rio -, de 29 anos, criminoso que manteve 16 pessoas reféns em um ônibus na Rodoviária Novo Rio, por três horas, nesta terça-feira (12), é morador da Rocinha, na Zona Sul do Rio, e estava em fuga para Juiz de Fora, em Minas Gerais, após desavenças com uma facção a qual pertencia. A Polícia Militar suspeita que ele tenha confundido o passageiro Bruno Costa Soares, de 34 anos, com um policial durante o embarque ao coletivo. Uma segunda pessoa também ficou ferida por estilhaços.

Segundo a PM, ele seria integrante do crime organizado local, tendo participado inclusive de disputas territoriais na Zona Oeste do Rio. Imagens de uma câmera de segurança do guichê da viação Sampaio, na rodoviária, registraram o momento em que o sequestrador comprou a passagem de ônibus em espécie, faltando pouco mais de 40 minutos para o embarque no ônibus.

Entre os reféns estava uma criança de colo e seis idosos. Paulo Sérgio se entregou após três horas de negociação com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Todos os passageiros foram liberados por volta das 17h55 desta terça-feira (12), sem ferimentos. Paulo Sérgio foi preso e conduzido à 4ª DP (Praça da República). A pistola que ele usou no crime também foi apreendida. Os reféns também estão na distrital para prestarem depoimento.

O criminoso já possuía duas passagens pela polícia, sendo todas por roubo à mão armada. Ele também havia sido preso em 2019 e saído do sistema penitenciário em março de 2022.