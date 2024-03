Sequestrador que fez 16 passageiros reféns na Rodoviária Novo Rio é preso - Divulgação/PMERJ

Sequestrador que fez 16 passageiros reféns na Rodoviária Novo Rio é preso Divulgação/PMERJ

Publicado 12/03/2024 18:05

Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, foi preso e conduzido à 4ª DP (Praça da República). A pistola que ele usou no crime também foi apreendida. Duas pessoas foram baleadas do lado de fora do coletivo. Rio - O sequestrador que fez 16 reféns , entre eles uma criança de colo e seis idosos, na Rodoviária do Rio, se entregou após três horas de negociação com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Todos os passageiros foram liberados por volta das 17h55 desta terça-feira (12), sem ferimentos., de 29 anos, foi preso e conduzido à 4ª DP (Praça da República). A pistola que ele usou no crime também foi apreendida. Duas pessoas foram baleadas do lado de fora do coletivo.

Veja o momento em que Paulo Sérgio é levado para uma viatura da PM:

Momento em que Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, sequestrador que fez 17 passageiros reféns na Rodoviária Novo Rio, é detido por policiais do Bope.



Crédito: Divulgação/PMERJ#ODia pic.twitter.com/rxpOzvdNJb — Jornal O Dia (@jornalodia) March 12, 2024

fotogaleria

"O criminoso está preso e todos os reféns foram liberados. A ocorrência está finalizada. Agora vamos entender o que motivou ele a cometer esse crime", disse o coronel Marco Andrade, porta voz da Polícia Militar. Paulo Cezar tem duas passagens pela polícia por roubo à mão armada. Os passageiros que estavam no coletivo da viação Sampaio também serão encaminhados à 4ª DP para prestarem depoimento.

Segundo a PM, um dos feridos foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e a outro foi atendida no posto de ambulatorial da própria rodoviária. Entre os baleados está Bruno de Lima Soares, de 34 anos. Ele foi ferido no tórax e está no centro cirúrgico em estado grave.

Testemunhas afirmam que houve um intenso tiroteio no local pouco antes das 15h. De acordo com a concessionária que administra a rodoviária, houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. O coletivo tinha como destino final a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento". A referida área foi isolada para proteção de todos os passageiros.

A concessionária Novo Rio, que administra a rodoviária, informou que os ônibus que chegavam ao Rio de Janeiro durante a ocorrência desembarcaram no Terminal Gentileza, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes. "Mesmo com o término do evento, ainda aguardamos das autoridades policiais informações sobre a retomada de nossas atividades, sem previsão ainda de normalidade. Reiteramos que acionamos imediatamente as autoridades policiais assim como o Corpo de Bombeiros na hora do fato, assim como a viação Sampaio, no apoio às famílias dos passageiros que estavam no veículo que sairia às 14h30 em direção à Juiz de Fora (MG)", disse.

A recomendação é de que todos com passagens compradas para esta terça-feira (12) façam a remarcação/cancelamento junto às viações, o que será feito pelas empresas sem qualquer ônus ao viajante.



A Viação Sampaio informou que o ônibus sequestrado na Rodoviária Novo Rio era da linha Rio de Janeiro-Juiz de Fora (MG), operada pela Viação Útil, que partiria às 14h30 da tarde desta terça-feira (12). Foram vendidas 37 passagens para a parte superior do ônibus, que é da categoria executiva, e seis passagens para a parte inferior, que opera na categoria leito.

"Uma equipe da Viação Sampaio permaneceu no local para prestar assistência aos passageiros envolvidos neste caso de violência. A empresa lamentou profundamente o ocorrido, ainda sem detalhes, e daremos o apoio possível aos clientes e funcionários da empresa", disse em nota.