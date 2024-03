Pessoas se protegem durante sequestro na Rodoviária do Rio nesta terça-feira (12) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 12/03/2024 19:01

O homem, natural de Belém, no Pará, disse que veio de São Paulo para conhecer o Rio e passar o final de semana. A saída do seu ônibus de volta estava marcada para às 16h, mas quando ele chegou na Rodoviária, a entrada de pessoas não estava liberada devido ao crime. A área havia sido isolada por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Thiago acrescentou que um tumulto começou após a movimentação dos agentes, gerando uma confusão com pessoas caindo no chão e se machucando.

"Começou um tumulto muito grande porque acho que as forças policiais entraram, mas acho que não foi da maneira correta e todo mundo se abaixou. Senhoras caíram no chão. Uma senhora feriu o supercílio dela do meu lado. Muito complicado. Dentro da rodoviária foi terrível. Nunca vi isso. Eu tive que comprar uma outra passagem e não consegui embarcar porque que a minha companhia não me informou nada. Só amanhã porque não tem previsão", disse.

O músico Carlos Saraiva, de 44 anos, disse que estava na rodoviária aguardando para embarcar com destino à Arraial d'Ajuda, na Bahia. Ele contou que um amigo, que também é músico, foi feito refém no coletivo. "No momento que eu estava aguardando para embarcar, um homem trocou tiros, atirou em um cara e entrou em um ônibus que meu amigo estava. Não deu para entender o que aconteceu, os caras começaram a dar tiro. Subimos correndo", afirmou.

O lutador Breno Martins, de 19 anos, estava com uma passagem comprada para uma viagem que sairia às 15h, mesmo horário que a confusão começou.

"Primeiro, eles evacuaram a área que é do embarque. Aí, mais uns 30 minutos, começou a chegar mais policiais que pediram pra gente se retirar do local. A gente só escutou o disparo e corremos. Depois, nós voltamos para onde estávamos. A gente não conseguia entender. Só após a polícia chegar que falaram o que tinha acontecido. Depois, pediram pra gente se retirar", comentou.

Testemunhas afirmaram que houve um intenso tiroteio na rodoviária um pouco antes das 15h. Segundo a concessionária, houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. O coletivo tinha como destino final a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A área foi isolada para proteção de todos os passageiros.

O sequestrador, identificado como Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, fez 16 reféns, entre eles crianças e idosos, dentro de um ônibus da Viação Sampaio. Todos os passageiros foram liberados por volta das 17h55 sem ferimentos. O homem se entregou após três horas de negociação, foi preso e conduzido à 4ª DP (Praça da República). Paulo tem duas passagens pela polícia por roubo a mão armada.

Ao todo, duas pessoas ficaram feridas do lado de fora do coletivo. Segundo a Polícia Militar, uma foi baleada. Bruno de Lima Soares, de 34 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ele foi ferido no tórax e passa por cirurgia. Seu estado de saúde é grave.

Já a segunda vítima foi atingida por estilhaços, atendida no posto médico da rodoviária e liberada

Viagens suspensas

A concessionária Novo Rio informou que as operações foram suspensas por determinação da PM. A recomendação é para quem tiver passagem comprada que procure posteriormente as viações e remarque. "As empresas de ônibus farão a troca ou cancelamento sem ônus ao viajante", afirmou a concessionária.