Uma das vítimas foi atingida em frente à uma farmácia próximo ao local do crime - Reprodução

Uma das vítimas foi atingida em frente à uma farmácia próximo ao local do crimeReprodução

Publicado 01/02/2025 10:02 | Atualizado 01/02/2025 10:53

Rio - Uma tentativa de assalto, na noite desta sexta-feira (31), terminou com quatro pessoas baleadas em um depósito de bebidas em Curicica, na Zona Oeste do Rio.



Segundo informações de testemunhas, criminosos teriam invadido e rendido os clientes do estabelecimento de bebidas e houve disparos, onde três pessoas ficaram feridas.

Já fora do local inicial, de acordo com a Polícia Militar, um PM, de folga na ocasião, presenciou o momento em que os mesmos bandidos tentaram assaltar uma moto e tentou impedir o crime. Houve confronto e uma mulher acabou sendo baleada. Os criminosos conseguiram fugir.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para a ocorrência na Rua Iperó com Rua Calmon. PMs realizaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.



A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).