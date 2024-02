As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Rocha Faria - Google Maps

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Rocha Faria Google Maps

Publicado 13/02/2024 22:15 | Atualizado 14/02/2024 08:11

Rio - Uma criança de 9 anos, duas mulheres e um homem foram baleados na localidade conhecida como Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feria (13). De acordo com a delegada Márcia Julião, responsável pela investigação do caso, dois suspeitos em uma motocicleta passaram atirando e atingiram as vítimas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27° BPM (Santa Cruz) foram acionados apenas para checar a entrada da criança, identificada como M. V. V. G, no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na mesma região.

Durante a ocorrência, o Corpo de Bombeiros socorreu as duas mulheres, identificadas como Francisca Francelino da Silva, 44 anos, e Sandra Silva Ramos, 35, na Rua Trinta de Novembro, em Guaratiba. Elas também foram encaminhadas a mesma unidade de saúde. Já a quarta vítima, Fabrício Ramos de Souza, 20 anos, foi confirmada pela Polícia Civil. O estado de saúde deles ainda não foi informado.

A princípio, a PM havia relatado que informações iniciais apontavam que a criança foi atingida durante um confronto entre criminosos. O caso está na 43ªDP (Pedra de Guaratiba).