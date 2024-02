Foliões curtem Bloco da Orquestra Voadora nesta terça-feira (13) - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 16:03 | Atualizado 13/02/2024 16:09

Rio - Milhares de pessoas tomaram conta das ruas do Rio de Janeiro nesta terça-feira (13), último dia de Carnaval. Mesmo sob calor intenso, os foliões aproveitaram o último dia de festa com muito glitter e fantasias divertidas. Com mais de 50 ritmistas, a Orquestra Voadora colocou a trupe de artistas para ferver a Glória, na Zona Sul com malabaristas, músicos e acrobatas.

De manhã, o Fervo da Lud arrastou uma multidão na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. O desfile teve início às 9h, ao som do hit "Cheguei", agitando a multidão. Após calor intenso, a cantora Ludmilla encerrou o bloco mais cedo para preservar a segurança dos participantes.

O Carmelitas, um dos blocos mais tradicionais da cidade, fez sua segunda passagem pelas ruas de Santa Teresa no último dia da folia ao som do enredo "Carnaval da diversidade e das cores" e uma mistura de fantasias. Os participantes se concentraram às 8h, no Largo do Curvelo, também em Santa Teresa, seguindo o cortejo pela Rua Joaquim Murtinho, esquina com a Travessa das Escadinhas de Santa Teresa.

Além do Carmelitas, o Vagalume O Verde no Jardim Botânico e o Bagunça Meu Coreto, no Flamengo, também divertiram os cariocas. Para quem ainda tiver energia e fôlego, mais de 60 blocos estão programados para agitar o público.

Confira a programação dos blocos de terça e quarta:

Terça-feira (13):

-Alô, Produção! — às 13h, na Glória (Praça Luís de Camões, 374)

-Orquestra Voadora — às 13h, na Glória (início na Av. Infante Dom Henrique, 735)

-Panela dos Batuqueiros — às 13h, em Bangu (início na Rua Antenor de Carvalho, 349)

-Rio Maracatu — às 13h, no Centro (início na Rua Visc. de Itaboraí, 18)

-Samba de Caboclo — às 13h, em Padre Miguel (início na Rua Figueiredo Camargo, 22)

-Tudo Nosso — às 13h, no Engenho de Dentro (início na Rua José dos Reis, no Galpão do Engenhão)

-Caciquinho de Inhoaiba — às 14h, em Inhoaíba (início na Rua João Braune, 22)

-Coroinha — às 14h, em Pedra de Guaratiba (início na Rua Barros de Alarcão, 230)

-Empurra Que Pega do Leblon — às 14h, no Leblon (início na Av. Delfim Moreira, 992)

-Fiquei Firme — às 14h, na Gamboa (início na Rua do Livramento, 40)

-Hora Certa — às 14h, em Realengo (início na Rua Olímpia, 349 )

-Peru Pelado — às 14h, em Copacabana (início na Av. Atlântica, 1.976)

-Se Me Der, Eu Como! — às 14h, no Rio Comprido (início na Praça da Medalha Milagrosa)

-Arrasta Sepetiba — às 15h, em Sepetiba (início na Praça Washington Luís, 44)

-Banda da Amizade — às 15h, no Centro (início na Rua Tadeu Kosciusko, 79)

-Banda da Saens Pena — às 15h, na Tijuca (Praça Saenz Peña, 344)

-Dragões da Riachuelo — às 15h, no Centro (início na Rua Riachuelo, 382)

-Embalo de Santa Teresa — às 15h, em Santa Teresa (início na Rua Alm. Alexandrino, 1.548)

-Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo — às 15h, no Catete (início no Largo do Machado, 19)

-Bloco do Limão do Picareta — às 15h, em Honório Gurgel (início na Rua Jurubaiba)

-Mulheres da Vila — às 15h, em Vila Isabel (início no Boulevard 28 de Setembro, 200)

-Sereias da Guanabara — às 15h, no Flamengo (Praia do Flamengo, 340)

-Teimosos do Maracanã — às 15h, no Maracanã (Rua Visc. de Itamarati, 42)

-Último Gole — às 15h, na Gávea (Praça Santos Drumont)

-Acadêmicos do Engenho de Dentro — às 16h, no Engenho de Dentro (início na Rua Venâncio Ribeiro, 585)

-Banda das Quengas — às 16h, no Centro (Rua Washington Luiz, 10)

-Banda de Ipanema — às 16h, em Ipanema (início na Rua Gomes Carneiro, 55)

-Bloco da Sorveteria — às 16h, em Pedra de Guaratiba (início na Rua Barros de Alarcão, 260)

-Bloco do Galho — às 16h, em Guaratiba (Rua Abílio Barreto, 170)

-Bloco do Uh — às 16h, em Copacabana (Praça Serzedelo Corrêa, 15)

-Bonecas Deslumbradas de Olaria — às 16h, em Olaria (início na Rua Conselheiro Paulino, 567)

-Cata Latas do Grajaú — às 16h, no Grajaú (início na Rua Sá Viana, 442)

-Enxota Que Eu Vou — às 16h, no Centro (Praça Tiradentes)

-Gambá Cheiroso — às 16h, em Jacarepaguá (Rua Bruno Giorgi)

-Banda do Largo da Segunda Feira — às 16h, na Tijuca (início na Rua Conde de Bonfim, 25)

-Limão de Jardim América do RJ — às 16h, no Jardim América (início na Rua Monsenhor Castelo Branco, 336)

-Meu Bem Volto Já — às 16h, em Copacabana (início na Av. Princesa Isabel, 305)

-Tribo Cacuia — às 16h, no Cacuia (início na Rua Sargento João Lópes, 54)

-Block'n Roll — às 17h, na Ribeira (Rua Fernandes da Fonseca, 5)

-Cornos E Simpatizantes — às 17h, em Manguinhos (Av. dos Democráticos, 337)

-Foliões do Verdun — às 17h, no Grajaú (Largo do Verdun, na Rua Barão de Mesquita, 970)

-Boêmios de Sepetiba — às 18h, em Sepetiba (início na Praia Recôncavo, 210)

-Turma do Copo — às 20h, na Ilha de Paquetá (início na Praia José Bonifácio, 175)

Quarta-feira (14):

-Triboq — às 7h, na Saúde (Av. Barão de Tefé, 29)

-Ainda Aguento — às 11h, na Ribeira (início na Praia da Engenhoca, 151)

-Me Enterra na Quarta — às 14h, no Centro (início na Av. Augusto Severo, 64)



-Planta na Mente — às 14h, no Centro (início na Praça Cardeal Câmara, 71)

-Guri da Merck — às 15h, na Taquara (início na Praça Albert Sabin)

-Batuque das Meninas — às 16h, no Catete (Largo do Machado)

-Carnatrans — às 16h, em Madureira (Parque de Madureira)

-Bloco da Bey — às 18h, no Centro (Rua Imperatriz Leopoldina, 55)