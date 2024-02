Banhistas aproveitam a praia, na Zona Sul, após sensação térmica ultrapassar 40°C - Renan Areias/ Agência O Dia

Banhistas aproveitam a praia, na Zona Sul, após sensação térmica ultrapassar 40°CRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 18:13 | Atualizado 13/02/2024 18:34

Rio - A terça-feira de carnaval, literalmente, esquentou o Rio de Janeiro. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a sensação térmica na cidade foi de 52,8°C - contra 52,5°C registrados na segunda-feira (12). Em Guaratiba, na Zona Oeste, os termômetros marcaram a temperatura máxima de 39,9°C. Por causa do forte calor, foliões passaram mal no megabloco Fervo da Lud , no Centro do Rio, e tiveram que receber atendimento médico - o cortejo precisou terminar mais cedo.

No entanto, o tempo deve mudar nesta quarta-feira (14), devido à aproximação de uma frente fria sobre o oceano que ocasionará queda de temperatura, com a máxima de 33°C e mínima de 21°C, além de pancadas de chuva de moderada a forte a partir do período da manhã, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte (até 76 km/h).

Na quinta (15), o tempo permanecerá instável devido ao transporte de umidade do oceano. Os termômetros vão variar entre 28°C e 20°C. Ainda de acordo com o Alerta Rio, há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento, que poderá passar de 10mm/h e 100mm/24h, e os ventos estarão moderados.

Já na sexta-feira (16), o céu seguirá nublado e instável, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada e manhã. Os termômetros podem atingir a máxima de 30°C e a mínima de 19°C.

Enquanto no sábado (17), a máxima esperada é de 32°C e a mínima de 18°C. A previsão indica que haverá redução de nebulosidade sobre a cidade, e não há previsão de chuva.