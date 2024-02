A dona do aparelho foi localizada pelos policiais e reconheceu o suspeito - Foto: Divulgação/Pmerj

A dona do aparelho foi localizada pelos policiais e reconheceu o suspeitoFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 13/02/2024 13:42

Rio - Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, nesta segunda-feira (12), em flagrante, um homem com um celular roubado durante o bloco Banda da Riviera, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O suspeito, que já possuía anotações criminais, havia sido liberado em audiência de custódia no último dia 6.

De acordo com a Polícia Militar, agentes patrulhavam a região próxima ao bloco quando perceberam um "desconforto" de um grupo que acompanhava a agremiação. Durante uma revista para verificação de documentos, os PMs perceberam que o homem tentou se desfazer de um telefone celular.

O suspeito foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Os agentes conseguiram localizar a dona do aparelho que, ao chegar à delegacia, reconheceu o homem como autor do crime. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por roubo.