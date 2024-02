Preso por tentativa de homicídio foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana) - Divulgação / PCERJ

Publicado 13/02/2024 10:47

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (13), acusado de tentativa de homicídio após atacar três pessoas em um bloco de Carnaval em Copacabana, Zona Sul da cidade, na última sexta-feira (9).

Segundo a Polícia Civil (PCERJ), o criminoso usou uma caneca de vidro quebrada durante as agressões. Integrante do bloco, ele teria atentado contra familiares da rainha do grupo carnavalesco. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Ainda de acordo com a PCERJ, o homem, que não teve a identidade revelada, foi detido em sua residência, no Jardim América, Zona Norte do Rio, e encaminhado à 12ª DP (Copacabana). Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária.