Desfile do Grupo Especial Carnaval 2024 - Desfile da G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, neste domingo (11). Pedro Ivo/Agência O Dia - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 16:02 | Atualizado 13/02/2024 16:17





"Viradouro muito favorita, mas acho que a Imperatriz ainda tem chance, assim como a Grande Rio. Carnaval é maravilhoso e que venha a apuração", comentou um usuário do X, antigo Twitter. Outro usuário da rede cravou: "A Imperatriz Leopoldinense é bicampeã do Carnaval do Rio de Janeiro".



Atual campeã, a Imperatriz Leopoldinense encerrou o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, na madrugada de segunda-feira (12). Enquanto a Viradouro encerrou o segundo dia de desfiles, na madrugada desta terça (13).



Outras escolas mencionadas pelos internautas foram a Grande Rio, Mangueira, Vila Isabel e Portela, que podem surpreender e são esperadas para o sábado das Campeãs. "Vai ser acirrado", resumiu um torcedor da Mocidade Independente de Padre Miguel.



Como será a apuração?



A apuração segue o mesmo padrão dos anos anteriores, com todas as agremiações iniciando o desfile com notas dez e, ao longo da passagem pela avenida, décimos podem ser descontados pelos jurados. A nota pode variar entre 9,0 e 10.



Abaixo disso, os julgadores precisam escrever uma justificativa para a nota inferior. São quatro notas por cada um dos nove quesitos e a máxima é descartada. Confira a ordem dos quesitos: Bateria, Samba-enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta Bandeira.