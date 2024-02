Durante o fim de semana de Carnaval, Operação Lei Seca autuou quase 600 motoristas por dirigir sob efeito de álcool - Divulgação / Governo do Estado

Publicado 13/02/2024 13:14

Rio - Durante o fim de semana de Carnaval no estado do Rio, 598 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados pela Operação Lei Seca. Com ações diárias em pontos estratégicos, foram abordados um total de 2.806 condutores entre a última sexta-feira (9) e domingo (11).

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), o destaque negativo foi para o município de Mangaratiba, na Região da Costa Verde. Durante a Operação Verão, que fiscaliza o horário de saída de praia, realizada no domingo (11), 29 dos 73 motoristas abordados estavam dirigindo alcoolizados, gerando um índice de 39,7%.

Em Cabo Frio, Região dos Lagos, a quantidade de condutores sob efeito de álcool também foi grande. No sábado (10), dos 120 abordados, 43 foram autuados (35,8%). Na sexta-feira (9) o índice já estava alto, com 51 dos 153 motoristas abordados testando positivo para ingestão de bebida alcoólica. Isto significa um número de 33,3% de motoristas embriagados.

Dirigir sob efeito de álcool configura infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A autuação gera uma perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da suspensão do direito de dirigir por um período de três meses a um ano.

O valor da multa é de R$ 2.934,70, podendo ser dobrado em caso de reincidência em período de um ano.

Confira o balanço diário completo da Operação Lei Seca no Carnaval:

Sexta-feira: 909 abordados - 149 dirigindo sob efeito do álcool (16,6%)

Sábado: 1.093 abordados - 232 dirigindo sob efeito do álcool (21,2%)

Domingo: 804 abordados - 217 dirigindo sob efeito do álcool (26,9%)