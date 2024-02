Adolfo Konder, presidente da Agetransp, participou de ação com o público no sambódromo - Divulgação

Publicado 13/02/2024 20:16

A Agetransp botou o bloco na rua neste Carnaval, mais precisamente no maior palco da folia carioca: a passarela do samba na Marquês de Sapucaí. No sábado (10), segundo dia de desfiles da Série Ouro, a agência promoveu uma ação de conscientização junto aos foliões, com uma equipe da Ouvidoria da Agetransp que contou com a presença e coordenação do presidente Adolfo Konder, distribuindo material informativo com uma série de informações úteis ao público que participa da festa.



Dentre o material distribuído estava um mapa que indicava como acessar as estações mais próximas do Metrô e da Supervia, dias e horários de funcionamento das concessionárias de transportes durante todo o Carnaval, letras dos sambas via QR Code, dicas de como curtir a festa de forma saudável e mais segura, além de esclarecimentos sobre o relevante papel da Agetransp como instituição que regula os transportes concessionados do Estado do Rio de Janeiro - Metrô, Supervia, Barcas, mais as rodovias RJ-104 e RJ-116.

O público também pôde fazer críticas e sugestões à equipe da agência e ajudar a aperfeiçoar o serviço. A equipe da ouvidoria esteve no evento à disposição das pessoas. A ação também será desenvolvida no próximo sábado (17), no desfile das campeãs.





Mais de 1 milhão de pessoas utilizam diariamente os transportes públicos concedidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Aproximadamente 100 mil pessoas marcaram presença na Marquês de Sapucaí e nos arredores a cada dia de desfile deste carnaval. A maior parte acessa o local por transporte público, que é a solução mais adequada chegar e sair do Sambódromo, especialmente os trens da Supervia e do Metrô.