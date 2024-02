Homem aparece tentando puxar cabo de um poste no Leblon, em plena luz do dia - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 13/02/2024 15:21 | Atualizado 13/02/2024 16:22

Rio - Um homem foi flagrado roubando cabos de alta tensão na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, na Zona Sul. Em vídeo registrado por câmeras de segurança, é possível ver o criminoso puxando e guardando os fios, em plena luz do dia, em uma das vias mais movimentadas do bairro.

Homem é flagrado roubando cabos à luz do dia em via movimentada no Leblon



Crédito: Reprodução/Internet#ODia pic.twitter.com/Ub2hZXyJAB — Jornal O Dia (@jornalodia) February 13, 2024

Na gravação, o homem de camisa preta e bermuda branca aparece sentado na calçada, às 11h da manhã desta segunda-feira (12), puxando um fio de um poste com um saco preto à frente. Ele tenta arrebentar o cabo três vezes e não consegue. Em seguida, ele olha ao redor e se levanta.

A Polícia Militar informou que não houve acionamento para este caso. De acordo com a corporação, uma equipe da unidade efetuou, na madrugada de domingo (11), a prisão de um homem apontado como o autor de furtos na Zona Sul.

Segundo a nota, "os últimos índices do Instituto de Segurança Pública (ISP), num comparativo entre os anos de 2023 e 2022, indicaram queda de 26% no total dos roubos de rua na área de policiamento do 23º BPM (Leblon), responsável pelo policiamento no Leblon. No último mês de dezembro, o total de furtos sofreu queda de 17,7%".

A PM ressaltou a importância de que a população colabore realizando denúncias pelo telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, através da Central ou App 190. A corporação acrescentou que os registros nas delegacias da Polícia Civil também são "essenciais" para que as investigações capturem os suspeitos.