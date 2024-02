Equipes da Comlurb fazem a limpeza na Sapucaí nesta segunda-feira (12) - Comlurb/Divulgação

Publicado 13/02/2024 14:10

Rio - Equipes dos órgãos municipais atuaram nos desfiles da última noite de espetáculo das grandes escolas de samba do Grupo Especial, no Sambódromo, nesta segunda-feira (12), com 625 pacientes atendidos nos pontos de atendimento médico no Sambódromo, com a remoção de 86 toneladas de lixos e fiscalização no entorno da Sapucaí e blocos.

Mais de 600 pessoas passaram por atendimentos médicos na Sapucaí

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram realizados 625 atendimentos no último dia de desfiles do Grupo Especial. Desses, 26 precisaram ser transferidos para unidades de urgência e emergência, UPAs e CERs da rede municipal.

Entre os principais motivos de atendimento estavam mal-estar, ingestão de bebidas alcoólicas em excesso, picos de pressão, pequenos cortes e quedas. Ao todo, a SMS realizou 1.855 atendimentos desde sexta-feira, quando começaram os desfiles com a apresentação das escolas da Série Ouro.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pela pasta, a Central Municipal de Regulação, responsável por realizar as transferências, removeu 117 pessoas para unidades de urgência e emergência. Os postos também funcionaram durante os ensaios técnicos das escolas de samba, nos fins de semana que antecederam o Carnaval, quando realizaram 114 atendimentos, com 29 remoções.

Limpeza Urbana na folia

Durante as apresentações, as equipes da Comlurb retiraram 86 toneladas de resíduos, sendo 7,5 toneladas de resíduos potencialmente recicláveis, e seguem atuando em todos os pontos de festa neste Carnaval 2024. Segundo a companhia, o grande diferencial este ano tem sido o apoio dos foliões, que estão mais conscientes e fazendo o descarte com mais frequência nos contêineres disponibilizados tanto no Sambódromo quanto na Intendente Magalhães e, principalmente, no Carnaval de rua.

Desde a pré-limpeza da Passarela do Samba, nos dias que antecederam a abertura oficial, a quantidade removida de resíduos soma 298,2 toneladas, sendo 31 toneladas de materiais recicláveis.

Já no Carnaval de rua, nesta segunda-feira (12), foram removidos 59,1 toneladas de resíduos dos blocos que desfilaram em todas as regiões da cidade. Os blocos que geraram mais resíduos foram: Sargento Pimenta, com 13,2 toneladas; Dinossauros Nacionais, com 3,4 toneladas; Exagerado, com 3,2 toneladas, todos no Centro; e o Bloco das Divas, no Recreio, com 3,5 toneladas. Desde o Pré-Carnaval, já foram recolhidas 564,7 toneladas de resíduos dos blocos de rua.

Na Estrada Intendente Magalhães e na Avenida Chile, e nos bailes populares nos bairros, foram geradas 53,6 toneladas de resíduos durante a noite, totalizando 102,5 toneladas de resíduos em quatro dias de Carnaval.

Após três dias oficiais de folia na cidade, a Comlurb já contabiliza a remoção de 965,4 toneladas de resíduos em todos os pontos da festa desde o início do Pré-Carnaval.As equipes do Lixo Zero aplicaram desde o dia 13/01, 643 multas, sendo 74 por descarte de pequenos resíduos, no valor de R$ 282,38 cada, e 569 por pessoas flagradas urinando em via pública, no valor de R$ 773,65 cada.

Operação de ordenamento urbano e fiscalização no entorno da Sapucaí e blocos

Ainda no quarto dia do Sambódromo, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) apreenderam cerca de mil bebidas diversas que seriam vendidas ilegalmente, sendo 100 em garrafas de vidro, além de cinco armas brancas e 13 botijões de gás no entorno do Sambódromo e nos blocos de rua.

Durante mais um dia de operação do Carnaval, uma equipe do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) fez a prisão de um suspeito por furto de celular no entorno do Sambódromo. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima, e o caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).

Em outro ponto da cidade, em um bloco no Flamengo, na Zona Sul do Rio, guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) conduziram um homem suspeito de estar fazendo imagens das partes íntimas de mulheres. Os agentes foram acionados por um casal, que denunciou o homem. O suspeito e todos os envolvidos foram conduzidos para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado.

Ainda foram registradas 12 intervenções em confusões em desfiles de blocos e 22 auxílios em situações emergenciais, como mal súbito, e aplicadas 674 multas de trânsito, com 48 remoções por estacionamento irregular, além de duas vans piratas. As fiscalizações de táxis e veículos de aplicativos registraram aproximadamente 200 abordagens, com 49 autuações.