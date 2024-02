Viradouro encerrou o último dia de desfiles no Grupo Especial - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/02/2024 05:54 | Atualizado 13/02/2024 05:58

Rio - A Unidos do Viradouro encerrou a maratona de desfiles do Grupo Especial, na manhã desta quarta-feira, em grande estilo. Em uma apresentação quase sem erros, a escola de Niterói se inspirou na ancestralidade e encantou o público com um enredo sobre o culto ao vodum serpente, na África, e no Brasil.