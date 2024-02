Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou postos médicos na Sapucaí - Divulgação / Arquivo

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou postos médicos na SapucaíDivulgação / Arquivo

Publicado 13/02/2024 05:36

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, até às 4h desta terça-feira (13), os seis postos médicos montados no Sambódromo da Marquês de Sapucaí atenderam 540 pessoas, com 19 remoções para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Coordenações de Emergência Regionais (CERs) ou hospitais da rede municipal. O número corresponde apenas ao último dia de desfiles do Grupo Especial.

Em uma das situações mais delicadas, duas mulheres que caíram de um carro alegórico da Mangueira , já na área da dispersão, foram socorridas, estabilizadas no posto da Apoteose e transferidas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

De acordo com a SMS, elas sofreram traumas e tinham suspeitas de fraturas. No hospital, as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, passarão por exames e eventuais procedimentos que se façam necessários.

No primeiro dia de desfile do Grupo Especial, entre a noite deste domingo (11) e a madrugada de segunda-feira (12), houve cerca de 550 atendimentos.

A estrutura de atendimento no Sambódromo durante os desfiles do Grupo Especial e da Série Ouro contou com 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) e equipes próprias. Nos postos, houve um total de 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, e 10 poltronas de hidratação.

Além disso, 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) e equipes próprias estiveram disponíveis em cada dia de desfile.