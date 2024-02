Mulher fica pendurada após veículo da Mangueira quebrar na dispersão - Reprodução

Publicado 13/02/2024 04:25 | Atualizado 13/02/2024 04:36

Rio - Duas mulheres ficaram feridas, na madrugada desta terça-feira (13), após caírem do quinto e último carro alegórico da Mangueira durante a dispersão da escola depois do desfile na Marquês de Sapucaí. O veículo é o mesmo onde a cantora Alcione, homenageada pela Verde e Rosa, percorreu a Avenida.

No momento em que os componentes da escola eram retirados da alegoria, uma parte da estrutura quebrou e uma vítima, ainda não identificada, caiu no vão que ficou dentro do carro. Outra mulher também sofreu uma queda e ficou pendurada no topo do veículo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ambas foram vítimas de trauma por queda. Elas foram socorridas, estabilizadas e encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A secretaria informou que as duas pacientes estão clinicamente estáveis, lúcidas e orientadas.

O carro chamado "Meu Palácio tem Rainha" levou Alcione durante toda a Avenida. A cantor foi homenageada pela Mangueira por completar 50 anos de carreira.