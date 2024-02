Lore Improta desfila pela quinta vez na Viradouro - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 05:06 | Atualizado 13/02/2024 05:07

Rio - A dançarina Lore Improta contou que apostou na alegria e no samba em seu quinto desfile na Sapucaí como musa da Viradouro. Na madrugada desta terça-feira (13), a influenciadora desfilou com a fantasia "Encanto do Fogo".

"Muita alegria, muita dança, muito samba e muito canto. A alegria esteve presente nesse momento. Queria levar muita energia para as pessoas que estão aqui para assistir a nossa escola", declarou.



Lore acrescentou que recebeu apoio do marido, Léo Santana.



"Léo é um parceiraço, meu amigo, companheiro, um incentivador. Acho que é isso, a troca", declarou a musa.

Fechando o Grupo Especial, a Viradouro levou um "exército" de mulheres negras para contar o enredo "Arroboboi, Dangbé". Em busca do tricampeonato, a agremiação de Niterói retratou a simbologia ancestral da serpente e a força que se manifestou desde remotas batalhas na Costa da África e que influenciou as lutas no reino de Daomé, iniciadas pelas sacerdotisas voduns, uma dinastia de mulheres.

O objetivo é mostrar, ainda, a chegada desse culto ao Brasil, com a instalação de terreiros na Bahia por Ludovina Pessoa, responsável por iniciar o processo de perpetuação da crença nos voduns.