Paraíso do Tuiuti foi a penúltima escola a desfilar no Grupo Especial - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 05:03

Rio - Penúltima escola a passar pela Sapucaí neste segundo dia de desfiles, o Paraíso do Tuiuti fez uma apresentação segura no Sambódromo. Com uma homenagem ao almirante João Candido, a escola de São Cristóvão apresentou problemas em seu conjunto alegórico, mas a agremiação mostrou garra no seu desfile.

De volta ao Tuiuti após cinco anos trabalhando em outras escolas, Jack Vasconcelos não fez um dos seus melhores trabalhos na parte da confecção do conjunto alegórico. Porém, a resolução do enredo em homenagem ao líder da Revolta da Chibata foi bastante positiva.

Desfilando entre a Mangueira e a Viradouro, duas escolas candidatas ao título, o Tuiuti conseguiu cumprir seu papel na Sapucaí, mesmo ficando devendo na parte plástica. A agremiação superou suas dificuldades e apesar de não ter feito uma apresentação para voltar no Desfile das Campeãs, conseguiu deixar o Sambódromo com pontos positivos.

A escola de São Cristóvão poderá receber penalizações por conta de problemas de acabamento em alegorias e fantasias. Uma das alas da escola acabou desfilando sem calçados. Além disso, o Tuiuti poderá perder pontos em evolução, já que na reta final a agremiação terminou o desfile em um ritmo mais acelerado para não estourar o tempo.

Nos quesitos da chão, a escola de São Cristóvão se destacou. O samba-enredo funcionou na Avenida e foi bastante cantada pelos componentes. Além disso, a bateria comandada pelo mestre Marcão esteve muito bem, realizando mais uma grande apresentação.