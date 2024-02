Mayara Lima é rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti - Beatriz Perez / Agência O Dia

Mayara Lima é rainha de bateria da Paraíso do TuiutiBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 03:40 | Atualizado 13/02/2024 03:43

Rio - A rainha de bateria Mayara Lima, do Paraíso do Tuiuti, se apresentou com uma fantasia iluminada no desfile da madrugada desta terça-feira (13). Conhecida pela sintonia com a bateria Super Som, Mayara afirmou que estava feliz em representar o sangue dos seus ritmistas.



"Venho representando o fogo da revolução. O sangue dos meus marinheiros, dos meus ritmistas, a força de João Cândido. Toda liberdade no coração através desse enredo maravilhoso. Estou muito feliz", declarou.



Mayara vestiu a fantasia Fogo e Fúria, que representa o fogo que sobe pelo corpo dos marinheiros e faz o sangue ferver para lutar por Justiça e originar a revolta.

O Paraíso do Tuiuti é quinta a desfilar na Marquês de Sapucaí neste segundo dia de apresentação do Grupo Especial. A escola levou o enredo "Glória ao Almirante Negro!", em homenagem ao marinheiro João Cândido, líder da Revolta da Chibata, em 1910.