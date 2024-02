Cabeça de estrutura com Alcione quebra e é recolocada por componentes da Mangueira - Reprodução

Publicado 13/02/2024 03:15 | Atualizado 13/02/2024 03:16

Rio - A cabeça de uma escultura da cantora Alcione, montada em um dos carros alegóricos da Mangueira, quebrou antes do desfile da Verde e Rosa, na madrugada desta terça-feira (13), na Marquês de Sapucaí. Um componente teve que percorrer a Avenida segurando o adereço para fixá-lo na estrutura.

O problema aconteceu no terceiro carro chamado "O Negro Som das Madrugadas", que apresenta o caminho percorrido por Alcione rumo ao sucesso. Apesar de uma pessoa ter recolocado a cabeça, o dano na estrutura pode custar pontos.

Quarta a entrar na Avenida no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a Estação Primeira de Mangueira, segunda maior campeã do Carnaval, reverenciou um dos maiores ícones da agremiação e da história da MPB. A homenagem acontece quando Alcione completa 50 anos de carreira.

A cantora esteve no quinto e último carro, intitulado "Meu Palácio tem Rainha". Antes, ela participou do "esquenta" da escola cantando e animando o público com seus sucessos.