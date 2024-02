Dani Calabresa - Reprodução do Instagram

Publicado 13/02/2024

Rio - Dani Calabresa acompanha o segundo dia de desfiles do Grupo Especial no camarote MAR, na Marquês de Sapucaí, na madrugada nesta terça-feira. A humorista falou sobre a emoção de acompanhar as escolas cruzarem a Avenida e entregou quais foram as agremiações que mais lhe chamaram a atenção.

"Estou amando acompanhar os desfiles e eu vou te falar, é tão bom, é tão emocionante que é difícil escolher uma. Mas é o que marca a gente. A gente foi embora cantando o samba-enredo da Impreatriz e foi demais. Maravilhoso, eles arrasaram. Acabei de ver a Sabrina Sato, gente. Um acontecimento. A Imperatriz, a Sabrina, as outras escolas. Estão todas de parabéns. Está muito divertido, muito legal", comenta.

Fora do elenco do "BBB", Dani entrega quais são seus participantes queridinhos no reality global. "Tenho três pessoas que eu gosto muito, que eu sinto assim, que vão pra final e que eu vou ficar feliz. Davi, acho que ele tem coração bom, que ele tem carisma, que ele é esforçado e assim, eu tô torcendo de verdade, sabe? Eu quero ele na final. Amo a Bia, maravilhosa, acho ela também com um coração bom, genuína, animada, guerreira, alegria da família dela. E gosto muito da Isabelle, ela tem uma energia muito boa, sabe, eu sinto também uma coisa muito especial nela, gosto da amizade dela com o Davi, então amor, essa final vai me alegrar muito, eu sinto a torcida acompanhando, envolvida".