Deborah Secco usa look inspirado em Frida Kahlo

Publicado 13/02/2024 01:53 | Atualizado 13/02/2024 01:55

Rio - Após se fantasiar de Tiazinha, Deborah Secco usou um look em homenagem à Frida Kahlo para curtir o segundo dia dos desfiles do grupo especial na Marquês de Sapucaí, na noite desta segunda-feira. A atriz de 44 anos brilhou em um camarote do local com uma espécie de body com aplicações coloridas, além de um acessório de flores na cabeça. No Instagram, a mulher de Hugo Moura falou sobre sua produção.