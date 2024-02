Juninho e Maycon - Leo Marinho/RT Fotografia

Publicado 13/02/2024 01:04 | Atualizado 13/02/2024 01:04

Rio - Eliminados do "BBB 24", Juninho e Maycon compareceram no Camarote MAR, na noite desta segunda-feira, para curtirem o segundo dia de desfiles do grupo especial, na Marquês de Sapucaí.

Primeiro a deixar o reality global, Maycon, o tio da merenda, afirma estar satisfeito com sua participação. "Não me arrependo de nada. Realizei o sonho da minha vida e o carinho do público me faz muito bem. Todo mundo me aborda e dá uma massageada no ego".



Sobre a torcida, ele revela: "Não estou conseguindo assistir o programa, mas minha torcida é para o Alegrete (Matteus). É uma amizade que quero levar para a vida".