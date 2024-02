Gabi Martins veste a fantasia "Barro", material utilizado por Oxalá para criação do homem - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 00:24 | Atualizado 13/02/2024 00:29

Rio - Musa da Vila Isabel pelo terceiro ano consecutivo, a influencer, cantora e ex-Big Brother Brasil (BBB) Gabi Martins disse, antes do desfile da escola da Zona Norte do Rio na madrugada desta terça-feira (13), que buscou com a rainha da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, aulas para um samba mais delicado. Gabi contou que investe para melhorar cada vez mais e superar comentários negativos que recebeu em sua estreia. A artista afirmou que o Carnaval é investimento e já lhe abriu portas de trabalho.



"Cada vez quero dar meu melhor, evoluir. Fiz aula com a rainha da Tuiuti, Mayara Lima. Acho muito delicado os passos que ela faz. Tenho um perfil mais duro por causa do sertanejo", contou.



A musa salientou que ser rainha ainda é um sonho distante. "As rainhas que mais me inspiram: Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Sabrina Sato. É um sonho, mas preciso estar com muito samba no pé", disse.



"O primeiro ano foi muito difícil. Me machucou. Tinha página de fofocas com comentários me cancelando. Eu tenho trabalhado bastante com Carnaval. Estive no trio de Salvador da Ivete Sangalo. O Carnaval tem aberto cada vez mais portas e trabalho pra mim. Carnaval também é um investimento. As marcas estão me apoiando nesse processo de superação. É a minha paixão", finalizou.



Gabi desfila com a fantasia "Barro", a matéria-prima, e interpreta o momento em que as crianças conhecem o barro, material utilizado por Oxalá para criação do homem.

A Vila Isabel aposta suas fichas na reedição de um enredo que foi apresentado originalmente em 1993, "Gbalá: Viagem ao Templo da Criação". Através de uma narrativa fictícia baseada na cultura iorubá, a escola pretende deixar uma mensagem de esperança, apresentando as crianças como guardiãs de um futuro melhor.

Contando a história de um planeta adoecido devido aos estragos causados pelo homem, Oxalá, criador do mundo sob a ótica de religiões de matriz africana, leva crianças para o reino da criação e mostra a elas tudo foi concebido. Ensinando valores como respeito, amor e justiça, as crianças voltarão ao mundo preparadas para espalhar essa mensagem e reestabelecer a saúde do planeta.