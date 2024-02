Com pé qubrado, Agatha Moreira marca presença na Sapucaí - Larissa Herbas / Agência O DIA

Publicado 13/02/2024 00:22 | Atualizado 13/02/2024 05:21

Rio - Nem mesmo o pé quebrado impediu Agatha Moreira de prestigiar o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, na noite desta segunda-feira. A atriz, que se acidentou durante as férias na França, chegou no camarote Nº1, na Sapucaí, em uma motinha, acompanhada do namorado Rodrigo Simas. Os dois posaram juntinhos para fotos.