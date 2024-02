Agatha Moreira sofre acidente na França - Reprodução do Instagram

Publicado 05/02/2024 10:11 | Atualizado 05/02/2024 10:13

Rio - Agatha Moreira, de 32 anos, machucou o pé durante suas férias em Courchevel, na França. Em um clique publicado no Instagram, nesta segunda-feira, a atriz apareceu de bota ortopédica e muleta, mas não deu detalhes sobre o ocorrido até o momento.



"Courchevel foi incrível então fica aqui um post com alguns momentinhos. Só não esperava voltar com esse suvenir inesperado da última foto. Estou com com um vídeo aqui pronto para mostrar para vocês o que aconteceu, como chegamos aqui. Pensando se posto", escreveu ela na legenda.

