João Vicente de Castro se declara para Sabrina Sato no dia do aniversário da apresentadora - Reprodução

Publicado 04/02/2024 15:03

Rio - João Vicente de Castro utilizou as redes sociais, neste domingo (4), para celebrar o aniversário de Sabrina Sato. Em seu Instagram, o ator se declarou para a apresentadora, com quem teve um relacionamento de 2013 a 2015 e seguiu amigo após a separação.

"Sabrina traz pro mundo tudo que o mundo precisa mais: gentileza, alegria, empatia, beleza, bondade e um monte de coisas que me fariam passar o dia escrevendo mas são essas coisas que fazem de Sabrina um acontecimento que se dá de milhares em milhares de anos. Sabrina é um fenômeno desses lindos de se observar, é a rainha do carnaval, a mãe do mundo, o sorriso mais verdadeiro da humanidade. Dia 2 fevereiro é dia da rainha do mar. 4 de fevereiro é dia da rainha da terra. Parabéns, Sabrina", disse João na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, a apresentadora retribuiu o carinho do ator. "Te amo e estou aqui sempre", escreveu, seguido de um emoji de coração. Sabrina e João Vicente lançaram, em novembro do ano passado, o reality show "Let Love" , uma parceria de Globoplay e Multishow.

Confira: