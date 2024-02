Ludmilla revida e joga água em fã durante show neste sábado (3) - Reprodução

Publicado 04/02/2024 13:05

Rio - Ludmilla se revoltou com um fã durante seu show no Rio Grande do Sul, neste sábado (3). Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um fã teria, supostamente, jogado água na artista, que não deixou barato.

No registro, é possível ver Ludmilla pegando uma garrafa de água e jogando em direção a uma pessoa da plateia enquanto se apresentava ao som da música "Macetando", sua parceria com a cantora Ivete Sangalo. Ao ver a cena, o segurança tenta segurar a artista. Ludmilla, então, se afasta do local com sorriso no rosto e dá um "tchauzinho" com a mão.

Confira:

Ludmilla, sem desafinar, jogando água em quem estava jogando água o show inteiro nela pic.twitter.com/N7L2O8XnZP — Africanize (@africanize_) February 4, 2024

No X, antigo Twitter, internautas repercutiram o assunto. "Tudo nesse vídeo é perfeito: o sorriso da Ludmilla depois de jogar a água, ela dando um "tchauzinho" com a mão e depois saindo saltitante (risos), escreveu uma pessoa. "Ludmilla muito que debochada indo jogar água na cara da menina que tava jogando água nela (risos), disse outra. "Jogaram água na Ludmilla e ela respondeu na mesma moeda, eu amo que ela não deita para ninguém", pontuou um tuiteiro.

Procurada, a assessoria de Ludmilla não se manifestou até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.