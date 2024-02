Reynaldo Gianecchini - Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2024

Rio - Reynaldo Gianecchini usou as redes sociais, neste domingo, Dia Mundial do Câncer, para relembrar o período em que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, em 2011. O ator, de 51 anos, deu detalhes sobre o câncer raro, que atinge as células encarregadas de fazer a defesa do organismo, e incentivou aqueles que estão lidando com a doença.

"Hoje é Dia Mundial do Câncer, uma doença que derrotei há mais de dez anos. Chegou sem pedir licença e mexeu com todo mundo! Vencemos! Venci! E muitas pessoas vencem todos os dias. Hoje aceitei o convite do meu médico, o Dr. Vanderson Rocha, para colocar esse lenço só para lembrar a quem passa por esse desafio que é possível vencer o câncer!", iniciou o artista através do Instagram.

"A cada dia, os cientistas se aproximam de terapias mais eficazes e menos invasivas. Sejamos persistentes nessa certeza de que, algum dia, a jornada contra essa doença será mais amena. Sejamos todos apoiadores da ciência, não importa em qual área a gente atue. Que cada um possa usar de sua voz a favor das pesquisas e em prol de uma rede de saúde mais ampla para todos, tanto para tratamento quanto para prevenção", ponderou Gianecchini.



"Se você está lutando contra o câncer, olha para mim e lembre-se que, no passado, eu também perdi os cabelos, eu também enfrentei infecções oportunistas e também tive medo! Pode ter medo, sem problema! É natural. Só não pode perder a esperança!", aconselhou, por fim.