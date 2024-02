Na foto, Eduardo Paes com look em homenagem a Mocidade - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Na foto, Eduardo Paes com look em homenagem a MocidadeReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 23:59 | Atualizado 13/02/2024 00:03

Rio - O prefeito Eduardo Paes usou uma camisa e chapéu em homenagem à Mocidade Independente de Padre Miguel e trocou de look para prestigiar sua escola do coração: a Portela. Em sua primeira aparição, ele usou uma blusa escrito 'Vai Dudu' e o desenho de um grande caju, fazendo referência ao enredo da verde e branco deste ano. Mais tarde, Paes reapareceu com um conjunto fazendo referência à Portela, sua escola do do coração.

O prefeito cumprimentou componentes e diretores da Portela no recuo da bateria. A roupa chamou atenção estilizada com paetês dourados e colares de Búzios; Paes também vestiu chapéu bordado da Portela.

No local, o chefe do executivo da capital preferiu não falar com a imprensa.