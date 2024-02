Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, representa Luiz Game em desfile da Portela - Beatriz Perez / Agência O Dia

Rio - O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, disse estar honrado em desfilar pela Portela, na noite desta segunda-feira (12), representando aquele que é seu "farol", o advogado abolicionista Luiz Gama.

Filho do primeiro presidente da escola de samba Vai-Vai, de São Paulo, Silvio cresceu em meio ao Carnaval, mas estreia nesta segunda no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.



"Muita alegria, muita emoção, muita honra de poder participar de um desfile no Rio de Janeiro, nesse Carnaval maravilhoso, na Portela, essa escola mítica, que homenageia um dos melhores livros da literatura contemporânea do Brasil e representando aquele que é meu farol ético, político e que tem muito a ensinar pro Brasil", declarou o ministro.

Silvio antecipou que não poderá retornar para o desfile das campeãs no próximo sábado (17) se a Portela obtiver o desejado êxito. "Estarei com o presidente Lula em viagem para a Etiópia, o que eu acho simbólico. País símbolo de resistência", contou. A delegação vai para a reunião dos Estados Africanos na quarta-feira



Silvio Almeida desfila no tripé Raízes de Savalu. O ministro é destaque no mesmo carro que a autora do livro "Um Defeito de Cor", Ana Maria Gonçalves, que representa a mãe ancestral da história no tripé anterior ao Abre-alas da Portela. O livro dá nome ao enredo da azul e branca.

Com o enredo, a escola pretende contar a história da luta negra no Brasil, derramando afeto, revelando conquistas do povo negro brasileiro e abordando história, ancestralidade e racismo, entre outros temas.