Lázaro Ramos e Tais Araújo Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 23:07

Rio - Se sentindo honrado, Lázaro Ramos desfila pela Portela, na noite desta segunda-feira (12), representando um dos personagens mais importantes do enredo "Um Defeito de Cor", baseado no livro homônimo de Ana Maria Gonçalves. O ator interpreta o advogado abolicionista Luiz Gama.

Lázaro também comentou ter "Luiz" no nome. "Olha só que coincidência legal, nossos nomes começam com Luiz. Pode ser ancestral, né?", brincou ele.

"Em primeiro lugar é uma honra estar representando Luiz gama, um personagem tão importante da luta. Hoje é um dia de celebração, sem dúvidas", completou o ator.

Lázaro também posou ao lado da mulher, Tais Araújo. A Portela conta a história da luta negra no

Brasil. Derrama afeto revelando conquistas do povo negro brasileiro, sobretudo, de cada mulher negra desse país ao encontro de raízes do imaginário da mãe Luíza Mahim e de seu filho Luiz Gama.