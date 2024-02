Revés que atingiu o último carro da agremiação ocorreu próximo a dispersão - Cleber Mendes/Agência O Dia

Revés que atingiu o último carro da agremiação ocorreu próximo a dispersão Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 23:19 | Atualizado 12/02/2024 23:22

Rio - Um abre-alas da Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou problemas, na noite desta segunda-feira (12), durante o desfile na Sapucaí. O revés atingiu o último carro da agremiação, próximo à dispersão do Sambódromo.

Para que o veículo seguisse no desfile, uma parte de seu chassi teve que ser serrado por integrantes da agremiação. Devido ao problema, a escola ficou parada na Avenida durante alguns minutos e acabou tendo que acelerar o passo para encerrar a apresentação a tempo.

Embalada na busca de voltar para briga na parte de cima do Grupo Especial, a Mocidade Independente de Padre Miguel levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Pede Caju que Dou… Pé de Caju que Dá!", do carnavalesco Marcus Ferreira. Repleta de brasilidade, a Verde e Branca prometeu tratar a história do país e as diversas simbologias da fruta nativa com bastante informação e historicismo.